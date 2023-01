'Volto soltando foguetão pela boca do caneco', promete Marília no Quarto Secreto

Marília desabafou com Fred Nicácio durante a madrugada desta quarta-feira (25) após ouvir conversas dos brothers no BBB23. A dupla foi escolhida pelo público para estar no Quarto Secreto, mas apenas um voltará para o reality.

"Eles acham que eu sou fraca, uhum, sou bem fraquinha. Se eu voltar, volto soltado foguetão pela boca do caneco", prometeu a sister.

Os dois eliminados do paredão têm acesso a uma TV com imagens dos confinados, mas sem som — que apenas poderia ser ativado com a utilização de uma ficha, que valia por cinco minutos.