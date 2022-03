Vyni se declara para Eli: 'Eu amo você. E eu não espero que você diga de volta'

#BBB22 Vyni Se Apaixonou Logo Pelo o Eli. Você Era Uns Dos Meus Favoritos. Mas Você Se Perdeu No Jogo e Agora Só Fica No Pé Do Eli. Palavras Bonitas Não Leva Ao Pódio pic.twitter.com/cUiZvvZL0T

"O que eu espero que aconteça é que as pessoas enxerguem você da mesma forma que eu enxergo. Que as pessoas amem você, abracem você, acolham você. Que elas amem você da mesma forma como eu amo", disse o cearense.

Vyni se declarou para Eli no quarto lollipop durante uma conversa com o brother, que estava refletindo sobre o jogo no BBB22 após eliminação de Jade.

