Laís chora e declara sobre o lollipop: 'Só acaba quando sair o último'

Inconformada com a eliminação de Jade, a Laís chorou no quarto lollipop, mas tentou motivar os colegas de confinamento no BBB22.

"Se Arthur tava com o rei na barriga agora tá com dois." (Laís)



ué mas não era a lais quem elogiando o arthur para o próprio??? ta se perdendo no personagem, hein.. #BBB22



pic.twitter.com/jtU0hkesHv (@iamfranciscox) March 9, 2022

"A gente tem que ir para cima! Toda semana é isso. Acabou! Só acaba quando sair o último desse quarto", declarou ela ao se referir as eliminações de seus aliados. Ela também comentou sobre Arthur, rival de Jade no paredão.

"Eles vão inchar, vão com tudo! Se ele estava com o rei na barriga, agora ele está com dois!" disse a sister.

"Mano, temos que ganhar o Líder. Senão, não duvido que vá 3 da gente!", finalizou Eslovênia sobre a berlinda da próxima semana.