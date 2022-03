Volume em bermuda de Pedro Scooby agita web: 'gigante de Nazaré?'; vídeo

A cena agitou a web, que chegou a comparar o volume com as ondas gigantes de Nazaré, série em que ele foi protagonista e exibida pela TV Globo.

O surfista estava no quatro grunge quando ao se levantar os fãs do reality perceberam o volume da parte íntima do brother.

Pedro Scooby fez a alegria dos telespectadores ao surgir com um ‘volume’ na bermuda, antes da formação do Paredão, deste domingo (13).

