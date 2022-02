Vídeo: Scooby aconselha Paulo André sobre romance com Jade: 'ela espera uma atitude'

O surfista, então, revela para Paulo André que teve uma conversa com a participante. "Quer saber a real? Já falei com ela", relata. "Tô sabendo agora", reage o atleta olímpico. "E na malandragem ela espera uma atitude sua porque esse é o lugar da mulher, mas o que eu tô te falando para azarar ela. Estou te falando: se permite", opina Pedro Scooby.

