Tiago Abravanel chora e detona SBT durante festa do BBB22; vídeo

"Com licença meu avô, mas a emissora que você trabalha, agora não representa aquilo que eu quero dizer. Se hoje a TV Globo me dá a oportunidade de expressar aquilo que eu sou, mesmo que talvez ela não acredite em tudo que eu acredito, eu estou aqui para fazer o meu melhor, pra dar o meu melhor. E quem puder e quiser me aceitar do jeito que eu sou, eu tô de coração aberto", disse o ator.

Tiago Abravanel chorou durante a festa, na madrugada deste sábado (12), ao relembrar que Larissa comentou algumas atitudes dele no BBB22 que teriam "soado como falsas". Em seguida, ele detonou o SBT, emissora do seu avô Silvio Santos.

