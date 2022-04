Treta! Maíra Cardi rebate Cintia Dicker e detona Pedro Scooby

“Que preguiça tenta fazer os outros de idiota. Um "desculpa" resolve tanto, de maneira tão simples, como o DG fez. Eu não teria metade da paciência do Arthur, jamais! Tô me sentindo idiota só de escutar. Manipulação descarada e chata. Muito feio“, completou Maíra, que apagou o comentário logo em seguida.

Para quem não viu, a top model disse que o seu marido é muito paciente por aguentar ficar se explicando, em referência à DR que o surfista teve com Arthur após o ator voltar do paredão falso, além de ter compartilhado uma definição de “vitimismo manipulador“.

