Natália desabafa após volta de Arthur ao BBB22: 'Sentimento de fracasso'

"Também tô. Horrível", respondeu Eliezer. Nossa, eu tô com um sentimento muito ruim. Tipo um sentimento de fracasso, sabe? Natália A sister, porém, demonstrou ainda ter esperança para a prova do líder da noite de hoje. A disputa exigirá inteligência, sorte e habilidade. "É isso. Deus nos abençoe hoje na prova. Quero muito ganhar a liderança, mas que esteja entre a gente. Acho que isso vai dar uma levantada...", avaliou a mineira.

No quarto lollipop do "BBB 22" (TV Globo), Natália fez um desabafo para Eliezer. A sister disse estar com um "sentimento de fracasso" após o retorno de Arthur Aguiar para a casa. "Sentimento ruim", lamentou Natália, ao entrar no cômodo.

