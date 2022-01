Tadeu Schmidt é elogiado por primeiro discurso de eliminação do BBB 22

Tadeu Schmidt foi aclamado na internet pelo seu primeiro discurso de eliminação do BBB 22, que teve como resultado a saída de Luciano com 49,31% dos votos.

O apresentador mandou um papo direto aos participantes que querem deixar a casa em clima de "paz e amor".

Veja o discurso na íntegra

"Quando vi esse Paredão, esses emparedados...Aliás, quando eu vi esse BBB, nessa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: O que é que você quer? Quero entrar no Big Brother, é tudo que eu quero. Sério? Aí vem para cá e não se compromete. Vem para o jogo e não quer jogar? É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Tem que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Vocês podem curtir aí dentro, mas acham que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo para estar aí. Então, o que você quer? Quer um milhão e meio? Quer ser um campeão? Quer dizer para todo que venceu o BBB? Ou quer uma experiência? Quer jogar ou quer brincar? Quer melhorar a vida ou quer só uns dias de férias numa casa cheia de câmeras?".

"Já pensou entrar no BBB, algum tão difícil e concorrido, e perceber que não adiantou de nada. Passar uns dias aí dentro e ver que nada mudou aqui fora. E você desperdiçou a chance porque não sabia direito o que queria. Isso pode valer para qualquer um, mas para quem está no Paredão, essa pergunta é muito especial. O que você quer? Quer se descobrir, quer melhorar, quer se expor, quer falar, quer dinheiro, quer fama? Quer ir embora ou quer ficar? Ou pior, você já parou pra pensar se você está querendo a coisa certa?".

