Pipoca: Luciano é o 1º eliminado com 49,31% dos votos do BBB22

Do time Pipoca, o brother Luciano foi o primeiro eliminado do BBB22 nesta terça-feira (25) com 49,31% dos votos do público. Ele disputou a berlinda com Natália e a cantora Naiara Azevedo.

Estreando no reality, o apresentador Tadeu Schmidt fez seu discurso de eliminação e falou sobre o desejo de Luciano em ser famoso.

"Éramos 20 e quando terminar, seremos 19. Quando eu vi esse Paredão e esses emparedados, a pergunta que me veio à cabeça foi: 'O que você quer?'(...) É possível gostar de todo mundo o tempo todo. Quem só quer curtir aí dentro acha que as pessoas estão curtindo aqui fora? Então, o que você quer? 1,5 milhão, quer vencer, quer dizer para todo mundo que ganhou o BBB? quer mudar a vida ou uns dias de férias em uma casa cheia de câmeras (...) Isso pode valer para qualquer um, mas para quem está no Paredão essa pergunta é muito especial. Quer se expor, quer dinheiro, quer fama?", questionou Tadeu.

O brother recebe o abraço dos outros confinados. Natália se emociona com o brother, que diz para a sister: "É tudo teu!".