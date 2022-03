Tadeu Schmidt dá piscadinha ao anunciar eliminação de Lucas; vídeo

Em todo o discurso, o apresentador falou sobre o bom desempenho dos emparedados nas provas. Tadeu revelou que Lucas foi o maior vencedor de provas da edição até o momento. O brother venceu três lideranças, dois bate e voltas e um anjo. Mais tarde, no papo ao vivo com o eliminado, mais uma vez o apresentador deu uma piscadinha, agora acompanhado do 'Barão'.

Noite de adeus ao 'Barão da Piscadinha', Lucas Bissoli. O brother é o décimo eliminado do "BBB 22" (TV Globo) e teve uma homenagem do apresentador Tadeu Schmidt durante seu discurso de eliminação. Antes de anunciar que ele foi o mais votado para deixar o reality, o apresentador deu uma piscadinha - marca registrada de Lucas.

