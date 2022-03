Eslovênia, de rosa e ao lado de Lucas, bomba na web: 'não tem mutirão que salve'

Ninguém na história do big brother eliminou mais gente do que a Eslô! #BBB22 pic.twitter.com/myVPWcgdKE

A sister pegou a fama depois de ser notada sentada no sofá exatamente ao lado dos outros eliminados: Vinicius, Jade Picon, Larissa, Bárbara e Brunna Gonçalves. O jogador Neymar também brincou com o "pé frio" da Miss. "Se eu estivesse no Paredão, sentaria bem longe", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.

Com fama de pé frio, Eslovênia bombou na web nesta terça-feira (29) no BBB22 ao usar rosa e sentar ao lado de Lucas Bissoli, o eliminado da noite.

