Tadeu dá bronca em DG no jogo da discórdia: 'vamos jogar sério'

Comparando com os outros ela é mais influenciável?", perguntou Tadeu. "Tá, bom, Tadeu! O que você quer de mim, Tadeu? Já foi", exclamou o ator. "Vamos lá, D.G, você sabe que o jogo é esse", respondeu Schmidt, mas Douglas continuou dizendo que já tinha se expressado. "Você tem certeza que não quer falar mais nada? Todo mundo gosta de ver quem tá aí falar alguma coisa", insistiu o apresentador. Com bom humor, Douglas lamentou: "Eu não tenho mais nada pra falar, você tá exigindo tanto de mim, cara. Sou um pobre menino", brincou. Tadeu, porém, pediu seriedade do brother.

