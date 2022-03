Sob risco de ser eliminado, Eliezer repensa atitudes: 'Demorei para acordar'

"Me entreguei em uma relação que eu vou levar pra vida, que é o Vini. Ao mesmo tempo que eu acho que possa ter sido um erro, acho que foi um acerto. É um relação muito verdadeira. Com várias pessoas", finalizou.

Em seguida, ele pontuou o que teria feito de diferente. "Acho que demorei para acordar pro game, game mesmo. Precisei me sentir ameaçado por uma pessoa, que foi o Gustavo, para começar a me movimentar. Mas nisso já tinha um mês de programa. É coisa para caramba."

"Eu estou no limbo, nunca fui. Não sei se o público me ama ou me odeia. Eu estou confiante, tranquilo, vivi bastante coisa aqui, tudo o que eu quis viver, não me privei de nada, não deixei de fazer nada por medo...", disse o brother.

Estreando no paredão, Eliezer refletiu sobre suas atitudes no BBB22 e afirmou que acordou tarde para o jogo, mas a berlinda lhe dará respostas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.