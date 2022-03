Laís conversa com DG após indicá-lo no contragolpe: 'me sinto muito mais próxima de você'

Na conversa, a sister afirmou que sua visão em relação ao ator mudou muito e que se sente mais próxima dele. "Hoje, talvez eu teria mais possibilidade de ir em uma das meninas do que em você. Eu não tive coragem de fazer isso agora nesse momento porque a gente estava mais próxima nessas últimas semanas, mas eu me sinto muito mais próxima de você e muito mais à vontade."

Laís conversou com DG durante a madrugada desta segunda-feira (21) após indicá-lo no contragolpe. Os dois estão no paredão junto com Eliezer.

