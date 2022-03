Scooby é o novo líder do BBB22; vídeo

"Hoje a Prova do Líder é C&A. Atenção às regras: Você deverá percorrer os três ambientes da C&A em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. Na área laranja da academia você encontra o: " "Vestiu. Partiu. Meu treino. Na área azul tem o card: Vestiu. Partiu. Meu momento. E na área rosa onde estão os beats e as paredes de escaladas. O card: Vestiu. Partiu. Meu movimento está escondido na areia e debaixo dos cubos. Somente após achar os três cards diferentes, você deverá apertar o botão. Somente após achar os três cards diferentes, você deverá apertar o botão da sua bancada. Atenção: Na área do botão, não é permitido trocar de card com outro participante. Vence a prova, quem cumprir toda a tarefa primeiro."

Os brothers assistiram um vídeo durante o programa com as orientações sobre a prova.

Prova do Líder #BBB22 : Pedro Scooby é o novo Líder, Douglas Silva está imune e Eliezer está no VIP #RedeBBB pic.twitter.com/CuYfjGy9gI

