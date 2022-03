Scooby bate recorde ao vencer prova do líder em 30 segundos; vídeo

Pedro Scooby bateu o recorde na noite desta quinta-feira (03) ao vencer a prova do líder em apenas 30 segundos em uma disputa que contou com a agilidade e sorte dos brothers.

O apresentador Tadeu Schmidt ficou surpreso com o desempenho de Scooby. "Impressionante o tempo do Scooby com os três cards". Além disso, o atleta venceu 3 provas do líder do total de 7 que já foram realizadas no reality.