Scooby critica Natália após briga por goiabada: 'Ela não pensou no próximo'

O surfista continua: "A parada é que sou contra essas coisas de 'massacre'. Mas eu tinha muita coisa para falar dela. Muita. De momentos, coisas que ela fez aqui que é isso... Ela não pensou no próximo. A parada do leite em pó, que o Gustavo falou, a gente ri e tudo, mas foi horrível o que ela fez".

Na área externa da casa do BBB 22, os brothers do Grunge falam sobre a postura de Natália durante o Jogo da Discórdia.

