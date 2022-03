Scooby comenta possibilidade de ser próximo eliminado do BBB 22

"Não, ainda dá tempo de eu chegar para o aniversário do Dom. Agora, se eu sair na outra semana que é dia 22, não vou conseguir sair para o aniversário do Dom. Porque tenho os três dias de compromisso aqui, até chegar lá, não dá", disse o brother.

