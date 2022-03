Lucas conta para Eslô que Natália pediu pulseira do VIP para Eliezer; vídeo

Eslô perguntou como foi o pedido e Lucas detalhou. "Não, ela me chamou rapidinho antes de pegas as pulseiras e perguntou: 'Quem você vai botar no seu vip?'. Ai eu falei vocês quatro, né? [Eslovênia, Natália, Jessilane e Linn da Quebrada]. Ai ela falou: 'É que eu ia pedir uma pulseira para o Eli'. Ai eu falei: Pô, Nat, ele é minha indicação para o paredão e eu vou colocar o moleque?".

"Poxa, Natália tá muito apaixonada! Me pediu uma pulseira do vip para o Eli, cara?", revelou o brother.

A Natália pediu pra o Lucas (Barão da Piscadinha) colocar o ELIEZER no Vip. O mesmo que chamou ele de duas caras e incoerente quatro dias atrás. Isso já passou do limites. Que paixão mais maluca... #BBB22 #ProvaDeResistencia pic.twitter.com/lW9yGi0ub0

