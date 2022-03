Quarto preto? Especulações sobre dinâmica desta quinta pegam fogo; entenda

As especulações sobre uma dinâmica misteriosa envolvendo os oito eliminados do BBB 22 estão pegando fogo após a Globo anunciar que os oito ex-BBBs voltariam para uma dinâmica após a prova da quinta-feira (17). Entre as principais apostas estão: Quarto Preto e Repescagem.

A colunista Fábia Oliveira, do Em Off, afirmou que o novo Líder teria o poder de escolher 4 ex-participantes para o Quarto Preto, e o público votaria para escolher 2 para voltarem à casa. No entanto, essa hipótese de repescagem foi completamente descartada por Boninho na noite de hoje (16). “Não vai ter repescagem! Isso eu garanto”, escreveu o diretor ao responder um fã sobre a dinâmica.

No entanto, o Quarto Preto não foi descartado. Fábia Oliveira garante que o cômodo já está pronto para ser usado e que a emissora guarda as informações sobre isso a sete chaves. Esse seria outro recurso para movimentar a edição taxada de “flopada” pelo público.

Nesta quarta-feira, a Globo informou que os 8 eliminados participarão do programa “Fora da Casa”, com Ana Clara, que vai ao ar amanhã no Globoplay.

Os 8 devem aparecer no programa ao vivo na quinta-feira, dia da Prova do Líder. Ainda não se sabe qual será a função do grupo.