Ana Clara receberá 8 eliminados após 'missão misteriosa' no BBB22

A TV Globo anunciou na noite desta quarta-feira que os oito eliminados do BBB 22 se reunirão com Ana Clara em uma edição especial do “Fora da Casa” (Globoplay) que vai ao ar na quinta-feira (17). A missão que o grupo terá no BBB 22, no entanto, ainda não foi revelada.

