Piscina é liberada durante festa de PA e brothers provocam: 'lollipop não entra'

Em seguida, os participantes que fazem parte do quarto Grunge provocaram: "Lollipop não entra." Na brincadeira, Eli pulou na piscina, gritando o nome do quarto lollipop. Jessi ainda convidou Eslo para entrar, mas a sister não aceitou. "Não tem nenhuma menina do Lollipop aqui."

A piscina foi liberada, na madrugada desta quinta-feira (03), durante a festa do líder PA que caiu na água com os brothers DG, Scooby, Linn da Quebrada, Jessilane, Gustavo e Arthur.

