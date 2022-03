PA faz rima e brinca com relação de Laís e Gustavo: 'pensando no Rodrigo'

"E agora eu mando sem caô, tu tá ficando com Gustavo mas com a mente no Rodrigo" , cantou Laís e Jade riram do improviso e relembraram os momento em que a sister chamou Gustavo de Rodrigo.

Socorro!!! O PA fazendo rima dizendo que a Laís tá com o Gustavo mas pensando no Rodrigo #BBB22 pic.twitter.com/0l84Tk2dkg

O líder PA aproveitou sua festa para 'tirar onda' com a relação de Laís e Gustavo no BBB22. O brother fez uma rima e foi até o sofá onde estava Jade e Laís para cantar.

