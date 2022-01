Pedro Scooby conta reação de Luana Piovani ao saber que ele iria para o BBB

No primeiro dia de confinamento, Pedro Scooby contou os brothers sobre a reação de Luana Piovani, sua ex-mulher, ao saber que ele iria para o BBB 22. "Ela foi mó resenha comigo. Falou: 'Vai lá, boa sorte'. Eu tive que falar pra ela, ela é mãe dos meus três filhos. Porque eu tinha um combinado com ela que ia ficar um mês com as crianças agora. A minha mulher atual foi muito parceira”, disse. Enquanto o surfista está no reality, sua mulher Cintia Dicker assumiu a responsabilidade de ficar com as três crianças em Portugal.

