Paulo André tem Bolsa Atleta suspensa pelo governo por participar do BBB22; entenda

Paulo André deixou de receber o auxílio do governo federal, Bolsa Atleta, que conquistou após ele ganhar a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. O valor era de R$ 1.850.

Em nota, a Secretaria Especial do Esporte informou que a suspensão aconteceu pelo fato do atleta entrar no Big Brother Brasil 2022 e, consequentemente, parar de treinar.

No entanto, PA recebia o auxílio devido à sua vitória em 2019, e só não se inscreveu para receber a bolsa em 2020 porque o governo não abriu edital naquele ano. Logo, o atleta recebeu o auxílio somente em 2021, quando o edital foi aberto.

O auxílio deveria ter sido encerrado em 2021, no entanto, o governo federal atrasou em um mês e meio a divulgação da lista de contemplados, fazendo com que a primeira parcela também acabasse sendo adiada, e consequentemente, passando as últimas parcelas para 2022.

Conforme a coluna Olhar Olímpico, do Uol, PA recebia a bolsa por ter sido medalhista de prata dos 100m nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Entre os documentos enviados no ato da inscrição em 2020, PA deveria apresentar um "plano esportivo anual, com plano de treinamento, objetivos e metas esportivas para o ano do recebimento do benefício". Logo, entende-se que o plano esportivo era daquele ano, encerrado antes de Paulo André entrar no BBB.

Ainda de acordo com a coluna, a equipe de PA ficou responsável por inscrevê-lo para receber o benefício neste ano, por outra vitória em 2021 como vice-campeão brasileiro e campeão universitário. Dessa vez, seu benefício ficaria numa categoria acima, de atleta olímpico, que receberia R$ 3.100. A lista de contemplados tem previsão de ser divulgada em abril.

"A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania já emitiu parecer sobre a participação de Paulo André Camilo de Oliveira no Big Brother Brasil, da TV Globo. A pasta encaminhou notificação para o atleta e aguarda a manifestação dele para dar andamento ao processo. Cabe informar que o pagamento foi suspenso preventivamente, já que a lei que disciplina o Programa Bolsa Atleta exige a continuidade dos treinos durante todo o período de recebimento do benefício", informou a pasta em nota nesta quarta-feira.