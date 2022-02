Paulo André conta que viu Natália ter sonho erótico

Paulo André contou que Natália teve um sonho erótico nessa madrugada (20) após a festa do BBB22. Ele estava conversando com a sister com Douglas Silva, Pedro Scooby e Linn da Quebrada.

"É f*da, eu fico sem graça de falar. Mas o bagulho tava doido. Eu deitei aqui, eu virado pra cá. Aí começaram umas respirações mais fundas, né. Começou já: 'Ahh'. Aí eu falei: pô, ela deve tá se ajeitando, relaxando. E ela tava no brilho", disse o atleta.

"Começou a aumentar. Eu pensei: 'Caralh*, o Eli tá aqui?' [...] Eu cutuquei o Pedro e perguntei: 'O Eli tá aqui?' Na hora que eu olhei: ela tava assim: 'Ahh, ahh, ahh'", contou Paulo, imitando a posição de Natália, virada para cima e com as pernas abertas na cama. "Tava se querendo. E o bagulho aumentando. Eu falei: 'O Eli não tá aqui, ela tá sozinha, aparentemente dormindo...'".

Douglas brincou que Natália "Meteu um DJ", referindo-se a masturbação. Em seguida, a sister disse que foi bom ela estar sem cobertas, senão o público poderia pensar que ela estava "se satisfazendo" debaixo do edredom. Ela contou que teve um sonho picante com Eliezer, seu affair no reality.

"Levantei, cobri ela com todo respeito e fui dormir", finalizou Paulo.