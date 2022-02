Gustavo tranquiliza Arthur sobre paredão: 'não é teu nome que tá ventilando'

Arthur explicou para o brother sua visão no jogo: "É que talvez, para defender ela, você votaria em alguém daqui. É isso, por isso que não contei você aqui. Se o Anjo não for autoimune, vamos para mais um e é isso aí". Gustavo diz: "Acho que você não vai, não, cara. Pelo que eu estou vendo ali , não é teu nome que está ventilado, não".

"Você falou: 'O Gustavo está para o lado de lá'. Dependendo da movimentação que tiver aqui, eu estou aqui. Entendeu? Acho que temos muitos nomes em comum", disse o ex-Casa de Vidro. "Só para deixar claro que eu não estou lá. Tenho muito mais opção do lado de lá do que daqui. Óbvio que casando a movimentação em cima dela [Laís]..."

Gustavo conversou com Arthur Aguiar sobre a formação do paredão, neste domingo (20), no BBB22.

