PA opina sobre romance de Natália com Eliezer: 'vão casar'

"A chama vai se acender e vocês vão casar", diz o atleta. "Lá fora eu vou ter muitas pessoas me querendo e ele também vai ter muitas pessoas querendo ele", diz a sister. "Não, você vai ser a braba, mas a paixão pegou", responde Paulo André. "A paixão não me pegou, não. Eu gosto muito dele mas a gente está combinando que vai ser amigo", conta a mineira. "Não, vocês vão casar, esquece", afirma o brother.

Na Festa PicPay, Natália e Paulo André conversam próximo à máquina de ursinhos. Eles comentam sobre o relacionamento da sister com um brother no reality, e Paulo André brinca que os dois vão se casar depois que saírem da casa mais vigiada do Brasil.

