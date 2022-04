Jessi alerta Eliezer sobre brincadeiras por conta de Natália: 'Ela tem ciúmes'

Jessi e Eliezer conversam sobre as atitudes de Natália no reality. A professora de Biologia confessa para o brother que evita olhar, brincar e dançar com ele porque sabe que a mineira, com quem o designer mantém um relacionamento na casa, sente ciúmes.

Em seguida, a sister relembrou as brigas com a amiga envolvendo o brother. "Ela não queria nem que eu te visse e, no outro momento, nem que você me visse. Então, assim, são situações bobas mas que eu me sinto incomodada. Não é sobre gostar de você, eu não quero que você saia. Eu só não quero ter mais problema, porque eu sei que Natália tem ciúmes sim. E, às vezes, eu estou conversando com você e ela já leva para algum lugar", contou.

Jessi continuou o desabafo. "Eu amava ter uma relação com você, mas depois que você começou a se relacionar com a Nat, não adianta, a Natália tem o jeito dela e eu entendo. Mas que ela tem ciúmes, ela tem. E a nossa relação, de alguma forma, é algum dos motivos. E eu não quero que isso seja mais um motivo para que a gente brigue, entendeu? Não é sobre te evitar", explicou.