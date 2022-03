PA e Eslovênia batem boca no jogo da discórdia no BBB22; vídeo

Para justificar a escolha de Eslô como a sister que não vencerá o reality, Paulo André resgatou um desentendimento que aconteceu após o atleta colocar a Miss Pernambuco ao lado de Lucas no castigo do monstro.

Paulo André e Eslovênia bateram boca no jogo da discórdia de hoje no "BBB 22" (TV Globo). A sister se incomodou após P.A. afirmar que ela não ganha o reality de jeito nenhum, seguindo a dinâmica proposta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.