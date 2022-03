Lina coloca Natália no pódio, mas desabafa: 'relação turbulenta'

Lina montou o pódio da sua final, na noite desta segunda-feira (28), e colocou Jessi em segundo lugar e Natália em terceiro, mas desabafou sobre a amizade entre as comadres. Lina e Natália vêm se desentendendo nos últimos dias.

Lina coloca Jessilane como segundo lugar no pódio! #BBB22 pic.twitter.com/1KdibtGesa — TV Globo (@tvglobo) March 29, 2022

"Nós temos uma relação que também tem altos e baixos. Às vezes mais baixos que altos. Uma relação turbulenta, uma relação conturbada", começou Lina.

"Eu tenho pensado muito: como pode ao mesmo tempo uma relação me potencializar, me fortalecer, me colocar pra cima nas provas, fazer com que eu acredite em mim, me lembrar que eu não posso desistir [...]. Ao mesmo tempo, em outros momentos ser uma relação que me fragiliza e que nos enfraquece, principalmente aqui dentro da casa, na maneira que a gente expõe os nossos conflitos diante de toda a casa. Sinto que isso pode nos enfraquecer dentro do jogo".

Já Natália, ao montar seu pódio não incluiu Lina e colocou Lucas em seu lugar.