PA brinca com Natália sobre romance no BBB22: 'Você, Eli, dois filhos e um cachorro'

No Quarto Grunge, Paulo André e Natália estão se arrumando para a noite de Eliminação no BBB 22. A sister conta que tem mania de ficar muito sozinha em casa, e o atleta olímpico brinca: "Mas agora vai morar com o Eli, né?".

Natália responde: "Não, não mesmo. Cada um na sua casa". O atleta segue: "Nada. Juntos", e a sister diz, em tom de desdém: "Morar com Eli?".

O atleta olímpico pergunta: "Vocês dois, o quê tem?". Natália diz: "Nossas promessas são só aqui para dentro".

Em seguida, Paulo André brinca e canta uma paródia do sucesso de Luan Santana para ela: "Viver a vida juntos vocês dois. 'E aí, você topa? Você, Eli, dois filhos e um cachorro'..."

Natália acha graça e lembra de Eliezer no Castigo do Monstro, quando o brother teve que cuidar de um bebê de brinquedo: "Piorou, dois filhos. O menino não leva jeito nem com boneco". "Isso aí é até nascer", diz Paulo André.