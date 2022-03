Lina critica PA após indicá-lo ao paredão: 'Acha que tenho que dar explicações'

"Isso me irrita porque fica parecendo que ele quer que a gente dê as justificativas que espera ouvir. Ele não entende como, ao mesmo tempo, eu posso achar uma bela jogada, e trazer no ao vivo que isso interferia diretamente na minha liderança."

A sister, que explicou seu ponto de vista durante o papo, mostra que não gostou da atitude do brother ao fazer questionamentos sobre sua indicação no último domingo.

Após uma longa DR com Paulo André sobre sua indicação como Líder, Linn da Quebrada resume o que aconteceu na área externa do BBB 22 para Jessilane.

