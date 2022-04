Natália se assusta com Eliezer no monstro e Jessi alerta: 'Ele não está pra brincadeira'

No BBB 22, Jessilane está no gramado da casa acampando, consequência do Jogo da Discórdia. Natália, que discutiu com Eliezer por conta do Castigo do Monstro, indicado por ela na dinâmica, segue fazendo companhia para a sister.

Natália tomando susto com a chegada do Eli hahahahahhaha #bbb22 pic.twitter.com/n6SNDDtOQw — (@Fconegundes) April 12, 2022

Neste momento, Eliezer, que veste uma cabeça de polvo gigante, se aproxima das sisters, que se assustam com a presença do brother. Natália, ao ver o Eliezer, grita e exclama: "Você me assustou!"

Jessilane diz que também ficou com medo: "Que susto, Eli!"

Sem reagir, Eliezer pergunta se Natália quer ir ao Quarto do Líder para trocar de roupa ou tomar banho: "Eu fico aqui com ela enquanto você faz suas coisas..."

"Falei pra Nat que nem precisa dela ficar aqui também. Eu vou dormir já já", diz Jessilane, afirmando que não precisa de companhia. Com isso, Eliezer dá boa noite e se afasta das sisters. Ao ver o brother se distanciando, Natália comenta: "Que ódio! Eu só queria um beijinho."

"Ele não está pra brincadeira", define Jessilane.