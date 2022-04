Natália chora depois de ser ignorada por Eliezer

O clima azedou entre Natália e Eliezer após o jogo da discórdia, desta segunda-feira (11), no BBB22. A sister deu o castigo do monstro para o brother, com quem vive um affair e que é o líder da semana.

"Eu não tenho mais emocional. Momento que eu estou muito mal, que eu preciso tanto de alguém, precisando tanto de apoio... Acontece isso?", desabafou Natália aos prantos.

Chorando bastante, Natália disse para Jessi: "Eu esperava que ele fosse reagir de outra forma. Do fundo do meu coração. Não esperava que ele reagisse assim. Esperava que ele ao menos fosse me ouvir."

"Beleza, está chateado? Tá. E aí me dá as costas? Fica com as pessoas que estão torcendo para eu sair?", disse a mineira.

"Em algum momento ele vai se acalmar e se você tiver calma também, vocês vão conversar", aconselhou Jessi.