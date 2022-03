Natália e Jessi discutem por causa de coreografia na festa do BBB22

"Eu não prometi nada", rebate a professora. Depois disso, Jessilane tenta acabar com a discussão e voltar para pista. As sisters se abraçam antes de retomarem a dança na Festa do Líder.

"Mas do jeito que você fala para que é", responde Jessilane. A sister mineira continua: "Falei com você sorrindo, brincando... Não tem porque você virar a cara para mim e agente ficar brigando por causa disso. Não vamos brigar mais, a gente prometeu. Lembra?"

"Então fala só para você. Eu erro e depois eu danço de novo, não tem problema errar", rebate Jessilane. Natália diz: "Não é questão de errar. Eu falei que você errou? Olha para mim. Para de ver as coisas que eu falo contigo com maus olhos. Não estou falando nada para você se sentir mal."

Na Festa do Líder Arthur Aguiar, Natália e Jessilane se afastam da pista de dança para conversar. A mineira tenta mudar o ritmo dos passos da professora e menciona o jeito que elas estão dançando. Durante o papo, as sisters têm um breve desentendimento.

