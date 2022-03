Arthur relembra briga com Gustavo: 'tirou de contexto'

Durante sua festa, Arthur conversou com Eliezer e relembrou a briga que teve com Gustavo. " [Ele diz] A questão é que as pessoas falam que 'toda hora você fala que tiram de contexto'. Se você falar 100 vezes essa frase, eu vou falar 100 vezes que você tirou de contexto....", explicou.

O brother seguiu falando sobre o mal-entendido. "Não vou aceitar esse negócio. A minha conversa com ele, que eu quis dizer, todas as pessoas que me apontaram coisas que eu fiz e não fiz todas saíram. Não estou falando que elas saíram por isso, mas, com certeza, contribuiu."

Em seguida, Arthur falou sobre os Lollipopers, que restaram apenas Eliezer e Eslovênia.

"Vocês estavam muito tranquilos... numa vibe de boa. Esse contraste era muito sinistro. Vocês eram tão fechados entre vocês que não percebiam. Eu olhava e pensava ‘que loucura, mano’. E o Tadeu falou várias vezes isso. Nem parecia que tinha um problema acontecendo, um Paredão, Jogo da Discórdia...".