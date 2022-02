Natália e Eliezer discutem durante jogo da discórdia; veja vídeo

"Vou dar 'duas caras' pra ela porque na minha frente ela me trata super bem, me abraça. [...] E ontem, depois que o Scooby botou ela uma vez direto no paredão, a Eslô ao vivo falou tudo aquilo pra ela, ainda assim, em um primeiro momento, o voto dela seria em mim. Eu tô sem entender. [...] A sensação que eu tenho é que ela me abraça com uma faca nas minhas costas", disse Eliezer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.