Brothers escolhem placas para definir colegas durante jogo da discórdia

O apresentador Tadeu Schmidt perguntou se os participantes estão firmes para o jogo desta noite e a líder da semana, Jade Picon deu o seu palpite sobre a dinâmica de hoje. "Eu estava muito animada com aquela dinâmica de colocar as placas nas testas das pessoas", diz.

O jogo da discórdia acontece nesta segunda-feira (07) no BBB22 e desafia os brothers a escolherem placas para definir uns aos outros durante o confinamento no reality.

