Natália diz que era fã de Maria antes de atriz jogar balde em sua cabeça

Durante uma conversa com Eliezer na noite deste sábado (19), Natalia disse que era fã de Maria antes de entrar no Big Brother Brasil, e comentou sobre o episódio de agressão no jogo da discórdia que terminou na expulsão da participante.

Os brothers falavam sobre as mudanças no jogo e Natália disparou: "Hoje eu não estou mais ligando para o que está acontecendo, eu estou ligando para mim, como eu estou me sentindo, entendeu? Se eu estou me sentindo bem ou não".

Em seguida, a designer de unhas relembrou o momento da expulsão de Maria e sobre ter ficado com Eli, com quem a atriz tinha um relacionamento aberto:

"Depois foi pior ainda, porque pensei 'putz, rolou o que rolou com Eli e agora a menina foi penalizada'. Eu pensei que isso pudesse repercutir muito mal para mim, com os fãs dela. Inclusive, eu era fã dela, antes de entrar aqui.