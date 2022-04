Natália desabafa sobre trajetória no BBB22: 'Sou muito mais que edredom'

Durante o castigo do monstro, Natália desabafou com Eliezer sobre a trajetória dela no BBB22. Ela já voltou de 3 paredões e afirmou que se sente ameaçada em ser indicada pelo líder DG.

"Tô com muito medo, não quero sair, quero estar na final. Mas tô feliz, é isso. Feliz, tô leve, tô em paz.", disse a sister.

"Um sentimento de gratidão muito forte, por mais que não tenha ganho prova e sinto que dei o meu melhor. Não sinto em momento nenhum que não ganhei porque não fiz corpo mole. Sinto que dei o meu melhor nas provas. O que podia fazer da convivência aqui dentro, também dei o meu melhor".

Eliezer tentou tranquilizá-la. "Isso que é importante, você está em paz com você mesma". Natália reiterou: "Tipo assim, triste por causa daquelas coisas, mas acho que isso não me resume, sou muito mais do que isso. Sou muito mais do que edredom. Sou muito mais do que todas essas coisas, então estou em um sentimento de paz."