José Leôncio transa com Irma em próximos capítulos de Pantanal

Depois de engatar um romance com Filó (Leticia Salles/Dira Paes), José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) vai transar com a ex-cunhada Irma (Malu Rodrigues/Camila Morgado) em “Pantanal”. As cenas estão previstas para a próxima segunda-feira, 12.

Irma vai ao Pantanal com a desculpa de contar ao ex-cunhado que Madeleine inventou para Jove (Gui Tavares/Jesuíta Barbosa) que o pai dele morreu. Filó voltará a se colocar no papel de empregada e Irma, encantada pelo ex-cunhado, consegue transar com ele, que fica agradecido após uma conversa entre os dois à beira do lago.

Irma tentará transar com José Leôncio mais uma vez em outro momento, mas ele dirá que isso não é certo para nenhum dos dois, e nem para Filó.

Após Irma ir embora, ele contará a Filó que transou com a ruiva e ela irá perdoá-lo.

Na trama, acontecerá a passagem de tempo de 20 anos e José Leôncio e Filó aparecerão como um casal com muitos anos juntos.