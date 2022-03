Natália compara Eslovênia com Juliette: 'muito querida pelo público'

"Eu também sinto que a Eslô é muito forte e muito querida pelo público. Não sei se porque a gente veio com a ideia muito fixa do que aconteceu ano passado e por ela ter características muito marcantes também da Juliette...".

As comadres, Jessi, Natália e Lina, analisaram o jogo de Eslovênia no BBB22 e Natália comparou a sister com Juliette, campeã do BBB21.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.