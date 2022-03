Lina avalia enfrentar brother no paredão: 'gostaria de ir com ele'

Lina conversou com Jessi e Natália sobre os próximos passos no jogo e revelou que ela gostaria de enfrentar o DG no paredão do BBB22.

"Você tem que pensar se você vai precisar votar no DG nesse momento", Lina aconselhou Jessi depois que a sister contou que tem o brother como opção de voto.

"Eu acredito que sim, Lina. Porque eu acho que é a pessoa mais provável que a gente acredita, nesse momento, que se for ao Paredão com você ou com Eslô possa sair", respondeu Jessi.

Lina, então, concluiu: "Eu gostaria de ir para o Paredão com o DG se for uma possibilidade, mesmo. Se eu pudesse puxar alguém, se eu tivesse escolha, é DG e o PA que fazem mais sentido", desabafou.