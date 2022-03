Natália chama Eli de 'amor' e revela planos com brother após BBB22: 'quero pegar gostoso'

"É 'amor' zoando. Vamos com calma. Falo 'amor' zoando, por isso ele leva na brincadeira também", explicou a sister para as comadres.

"Já é amor", brincou Lina. "Desde a festa passada", respondeu Jessi. Lina voltou a brincar com Natália com o "apelido carinhoso".

Durante a festa da líder Lina, Natália chamou Eliezer de 'amor' e revelou planos com o brother depois que saírem do BBB22.

