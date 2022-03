Lucas quer que Eliezer seja o próximo eliminado do BBB22; vídeo

Eli...minado @LucasBissoli_ deu o seu palpite para o próximo eliminado do #BBB22 #BBBAEliminação #RedeBBB LUCAS NO MULTISHOW pic.twitter.com/pz4Is2qEeo

Lucas Bissoli, décimo eliminado do BBB 22, contou que quer Eliezer fora da disputa peloprêmio de R$ 1,5 milhão do reality. Ele participou do programa "BBB - A Eliminação" na madrugada desta quinta-feira (31) e conversou com os apresentadores Ana Clara e Bruno de Luca.

