Naiara revela que não irá participar de grupo no Whatsapp com eliminados do BBB22

No Fora da Casa, a participação dos ex-brothers do BBB 22 continua fervendo e respondendo dúvidas do público. Com a deixa da apresentadora Ana Clara, um internauta questiona se os participantes já criaram algum grupo de mensagens para trocar informações - e fofocas, claro! - sobre o jogo.

"Vai entrar no grupo do zap, Naiara?"

"NÃO."

"FAZ BEM. Nao quer estar lá, né?"

"NÃO." #BBB22 pic.twitter.com/YuRiZAqagb — biel (@comentsbieel) March 18, 2022

Brunna Gonçalves responde na lata: “Não”

“Ainda não”, confirma Jade Picon. Mas Bárbara comenta que um grupo foi criado com os ex-brothers que se esbarraram no aeroporto pouco antes da participação do Fora da Casa: “A gente criou um grupo hoje entre quem estava lá só para se comunicar.”

A criação do grupo no futuro chegou a ser cogitada, mas Rodrigo diz que nem todo mundo fará parte. Ana Clara pergunta se Naiara Azevedo pretende entrar na conversa.

“Não, né?”, responde a cantora.

“Faz bem. Você não quer estar lá, né?”, diz a apresentadora e Naiara confirma: “Não.”

Ana Clara pergunta aos outros ex-BBBs se mais alguém não quer fazer parte do grupo e Brunna Gonçalves brinca: “Só vou demorar para responder um pouco, tá gente?”

“Eu mal respondo normalmente, imagina agora?”, diz Vinicius.