Naiara e Bárbara discutem por causa de rixa de Arthur e Jade

Naiara Azevedo e Bárbara discutiram, na madrugada desta sexta-feira (18), durante a participação com os eliminados do BBB22 no programa 'Fora de Casa'. Elas falaram sobre a aliança de Bárbara com Jade Picon no jogo. "Acho bizarro colocarem esse negócio de que 'ah, ficaram fermentando a situação o tempo inteiro no ouvido da pessoa'", apontou Bárbara sobre as acusações de Naiara.

A cantora e ex-BBB interrompeu e disparou: "O que eu estou falando, Bárbara, é exatamente o que o Brasil assistiu ou eu assisti da minha casa, e o que eu vi e eu acredito que talvez seja também o que o Brasil tenha assistido. E resultado disso é a sua porcentagem de eliminação".