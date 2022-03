Lucas desabafa com Arthur: 'Espero não me decepcionar com você'

Durante a Festa Avon, Lucas conversa com Arthur Aguiar e dispara: "No grupo nosso eu não sou prioridade, se você pegar no total, eu não sou prioridade, como você também não é prioridade lá, então, assim, o que eu espero é não me decepcionar com você, Gustavo eu ainda não ponho a mão no fogo, mas só não espero me decepcionar com você, só isso."

O ator, então, diz: "Está maluco? Mano, tem uma parada que eu prezo muito que é a coerência, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, se eu falei mano, é isso, se eu falei, eu vou agir"

Lucas rebate: "Não quero coerência, quero lealdade, só isso"

O carioca concorda e afirma: "Óbvio mano, eu sei, mas o que quero dizer é o seguinte, se eu falei uma parada eu vou fazer, se eu não falei, eu não vou fazer, entendeu?" e finaliza: "Eles sabem, eu armei o jogo lá no VIP, pra eles, daquela forma que te falei, eu e Lucas, Gustavo. Eles já sabem que está dividido assim, está claro"